Тренер "Шахтаря" перед матчем за Суперкубок звинуватив "Динамо" у тиску на суддів
Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що хвилюється через суддівство у матчі за Суперкубок України проти "Динамо"
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
За словами італійського тренера, йому не сподобалося, що у матчі "Динамо" в чемпіонаті України арбітр призначив у ворота "Олександрії" пенальті на 90+8 хвилині, хоча компенсував лише 5 хвилин.
"Мені не подобається, коли арбітри можуть відчувати тиск інших. Зараз я, звісно, кажу про пенальті, який дали на 90+8-й хвилині в матчі "Динамо" з "Олександрією". Додали п'ять хвилин. Природно, таке мені не подобається. Я думаю тільки про тренерську роботу, однак я не дурень. І я дуже сподіваюся, що завтра арбітр зможе працювати спокійно", - сказав Де Дзербі.
"Динамо" перемогло "Олександрію" 1:0 завдяки голу Віктора Циганкова з одинадцятиметрового.
Матч за Суперкубок України між "Шахтарем" та "Динамо" відбудеться сьогодні у Києві та розпочнеться о 21:00. Судити гру буде Андрій Коваленко.
- Нагадаємо, 18 вересня "Динамо" у компенсований час вирвало перемогу над "Олександрією".
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