Тренер "Шахтаря" перед матчем за Суперкубок звинуватив "Динамо" у тиску на суддів

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

За словами італійського тренера, йому не сподобалося, що у матчі "Динамо" в чемпіонаті України арбітр призначив у ворота "Олександрії" пенальті на 90+8 хвилині, хоча компенсував лише 5 хвилин.

"Мені не подобається, коли арбітри можуть відчувати тиск інших. Зараз я, звісно, кажу про пенальті, який дали на 90+8-й хвилині в матчі "Динамо" з "Олександрією". Додали п'ять хвилин. Природно, таке мені не подобається. Я думаю тільки про тренерську роботу, однак я не дурень. І я дуже сподіваюся, що завтра арбітр зможе працювати спокійно", - сказав Де Дзербі.

"Динамо" перемогло "Олександрію" 1:0 завдяки голу Віктора Циганкова з одинадцятиметрового.

Матч за Суперкубок України між "Шахтарем" та "Динамо" відбудеться сьогодні у Києві та розпочнеться о 21:00. Судити гру буде Андрій Коваленко.