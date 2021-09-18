"Динамо" у компенсований час вирвало перемогу над "Олександрією" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Києві на НСК "Олімпійський" динамівці ледве не втратили очки. Команда Мірчі Луческу вирвала перемогу лише на 90+8 хвилині, коли пенальті реалізував Віктор Циганков.



"Олександрія" догравала матч у меншості після вилучення Ігоря Кірюханцева.

"Динамо" перемогло "Олександрію" 1:0, набрало 22 очка та зберегло одноосібне лідерство в чемпіонаті України. Кияни випереджають найближчого переслідувача - "Шахтар" - на 3 пункти.

"Олександрія" має 14 балів та йде п'ятою.

Чемпіонат України

8-й тур

18 вересня

"Динамо" - "Олександрія" 1:0

Гол: Циганков, 90+8



Вилучення: Кірюханцев, 90+14

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