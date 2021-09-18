"Динамо" у компенсований час вирвало перемогу над "Олександрією" в УПЛ
У 8-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" на своєму полі перемогло "Олександрію"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Києві на НСК "Олімпійський" динамівці ледве не втратили очки. Команда Мірчі Луческу вирвала перемогу лише на 90+8 хвилині, коли пенальті реалізував Віктор Циганков.
"Олександрія" догравала матч у меншості після вилучення Ігоря Кірюханцева.
"Динамо" перемогло "Олександрію" 1:0, набрало 22 очка та зберегло одноосібне лідерство в чемпіонаті України. Кияни випереджають найближчого переслідувача - "Шахтар" - на 3 пункти.
"Олександрія" має 14 балів та йде п'ятою.
Чемпіонат України
8-й тур
18 вересня
"Динамо" - "Олександрія" 1:0
Гол: Циганков, 90+8
Вилучення: Кірюханцев, 90+14
- Нагадаємо, 17 вересня у 8-му турі УПЛ чернігівська "Десна" перемогла львівський "Рух" - 1:0.
- У першому матчі неділі "Колос" переграв у гостях "Інгулець".
- Також 18 вересня "Шахтар" розгромив "Маріуполь" та наздогнав "Динамо" в турнірній таблиці.
- Крім цього, "Дніпро-1" на своєму полі здолав "Верес".
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