"Шахтар" розтрощив "Маріуполь" та наздогнав "Динамо" в УПЛ
У 8-му турі чемпіонату України з футболу "Шахтар" переміг "Маріуполь" та наздогнав "Динамо" в турнірній таблиці
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" на 18-й хвилині вперед вивів Данило Сікан. Майже одразу після цього перевагу "гірників" збільшив Михайло Мудрик.
По перерві команда Роберто Де Дзербі довела рахунок до розгромного - дубль зробив Георгій Судаков, ще один гол на рахунку Тете.
"Шахтар" переміг "Маріуполь" 5:0, набрав 19 очок та наздогнав лідер чемпіонату України - "Динамо". Кияни також мають 19 пунктів та сьогодні зустрінуться у 8-му турі з "Олександрією".
Чемпіонат України
8-й тур
18 вересня
"Маріуполь" - "Шахтар" 0:5
Голи: Сікан, 18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80
- Нагадаємо, 17 вересня у 8-му турі УПЛ чернігівська "Десна" перемогла львівський "Рух" - 1:0.
- У першому матчі неділі "Колос" переграв у гостях "Інгулець".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.19Продаж 31.58
- Актуальне
- Важливе