"Шахтар" розтрощив "Маріуполь" та наздогнав "Динамо" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" на 18-й хвилині вперед вивів Данило Сікан. Майже одразу після цього перевагу "гірників" збільшив Михайло Мудрик.

По перерві команда Роберто Де Дзербі довела рахунок до розгромного - дубль зробив Георгій Судаков, ще один гол на рахунку Тете.

"Шахтар" переміг "Маріуполь" 5:0, набрав 19 очок та наздогнав лідер чемпіонату України - "Динамо". Кияни також мають 19 пунктів та сьогодні зустрінуться у 8-му турі з "Олександрією".

Чемпіонат України

8-й тур



18 вересня

"Маріуполь" - "Шахтар" 0:5

Голи: Сікан, 18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80

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