"Десна" на останніх хвилинах вирвала перемогу над "Рухом" у стартовому матчі 8-го туру УПЛ
У 8-му турі УПЛ чернігівська "Десна" мінімально перемогла львівський "Рух"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 1:0. "Десна" вирвала перемогу на останніх хвилинах зустрічі. "Рух" пропустив м'яч від Андрія Тотовицького на 90-й хвилині.
"Десна" піднялась на третє місце та зрівнялась зі "Шахтарем", але у "гірників" на один матч більше, вони ще не грали 8-й тур. Така ж сама ситуація у "Динамо", яке випереджає команди на три бали.
"Рух" розташувався на 8-й хвилині.
Чемпіонат України
8-й тур
17 вересня
"Десна" - "Рух" 1:0
Гол: Тотовицький, 90
- Нагадаємо, 10 вересня у стартовому матчі 7-го туру УПЛ "Олександрія" перемогла "Інгулець".
- 11 вересня "Рух" та "Зоря" зіграли внічию у Львові.
- У суботу "Динамо" здолало у Харкові "Металіст 1925".
- Тим часом "Шахтар" переміг у Києві "Дніпро-1" та повернувся на другу позицію.
- 12 вересня "Минай" зіграв на своєму полі внічию 2:2 з "Чорноморцем".
- Також у неділю "Колос" вдома несподівано поступився "Маріуполю".
- В заключному матчі неділі "Ворскла" у Полтаві зіграла внічию 2:2 з "Десною".
- 13 вересня в останньому матчі 7-го туру УПЛ рівненський "Верес" переміг ПФК "Львів".
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