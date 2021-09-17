"Десна" на останніх хвилинах вирвала перемогу над "Рухом" у стартовому матчі 8-го туру УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився з рахунком 1:0. "Десна" вирвала перемогу на останніх хвилинах зустрічі. "Рух" пропустив м'яч від Андрія Тотовицького на 90-й хвилині.



"Десна" піднялась на третє місце та зрівнялась зі "Шахтарем", але у "гірників" на один матч більше, вони ще не грали 8-й тур. Така ж сама ситуація у "Динамо", яке випереджає команди на три бали.



"Рух" розташувався на 8-й хвилині.



Чемпіонат України



8-й тур



17 вересня



"Десна" - "Рух" 1:0



Гол: Тотовицький, 90

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