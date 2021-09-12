"Ворскла" та "Десна" зіграли в бойову нічию в чемпіонаті України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Полтаві "Ворсклу" на 4-й хвилині вивів вперед Давід Пуцлін. На 17-й хвилині перевагу команди Юрія Максимова збільшив Руслан Степанюк.

На 25-й хвилині відставання "Десни" скоротив Вікентій Волошин. А Денис Безбородько відновив рівновагу в рахунку на 32-й хвилині,

Гра завершилася внічию 2:2. "Десна" набрала 13 очок та займає четверту позицію. "Ворскла" з 12-ма пунктами - шоста.

Чемпіонат України

7-й тур

12 вересня

"Ворскла" - "Десна" 2:2

Голи: Пуцлін, 4, Степанюк, 17 - Волошин, 25, Безбородько, 32

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