"Ворскла" та "Десна" зіграли в бойову нічию в чемпіонаті України
У 7-му турі чемпіонату України з футболу "Ворскла" у Полтаві зіграла внічию 2:2 з "Десною"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Полтаві "Ворсклу" на 4-й хвилині вивів вперед Давід Пуцлін. На 17-й хвилині перевагу команди Юрія Максимова збільшив Руслан Степанюк.
На 25-й хвилині відставання "Десни" скоротив Вікентій Волошин. А Денис Безбородько відновив рівновагу в рахунку на 32-й хвилині,
Гра завершилася внічию 2:2. "Десна" набрала 13 очок та займає четверту позицію. "Ворскла" з 12-ма пунктами - шоста.
Чемпіонат України
7-й тур
12 вересня
"Ворскла" - "Десна" 2:2
Голи: Пуцлін, 4, Степанюк, 17 - Волошин, 25, Безбородько, 32
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