"Динамо" перемогло "Металіст 1925" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Харкові "Динамо" повело у рахунку одразу після перерви, коли відзначився Віктор Циганков. На 52-й хвилині перевагу киян збільшив Денис Гармаш.

"Динамо" перемогло "Металіст 1925" 2:0, набрало 19 очок та зміцнило лідерство в турнірній таблиці. Найближчого переслідувача - "Олександрію" - команда Мірчі Луческу випереджає на 5 пунктів.

"Металіст 1925" має 6 балів та йде 11-м.

Чемпіонат України

7-й тур

11 вересня

"Металіст 1925" - "Динамо" 0:2

Голи: Циганков, 47, Гармаш, 52

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