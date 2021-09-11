"Динамо" перемогло "Металіст 1925" в УПЛ
У 7-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" перемогло у Харкові "Металіст 1925"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Харкові "Динамо" повело у рахунку одразу після перерви, коли відзначився Віктор Циганков. На 52-й хвилині перевагу киян збільшив Денис Гармаш.
"Динамо" перемогло "Металіст 1925" 2:0, набрало 19 очок та зміцнило лідерство в турнірній таблиці. Найближчого переслідувача - "Олександрію" - команда Мірчі Луческу випереджає на 5 пунктів.
"Металіст 1925" має 6 балів та йде 11-м.
Чемпіонат України
7-й тур
11 вересня
"Металіст 1925" - "Динамо" 0:2
Голи: Циганков, 47, Гармаш, 52Нагадаємо, 10 вересня у стартовому матчі 7-го туру УПЛ "Олександрія" перемогла "Інгулець".
11 вересня "Рух" та "Зоря" зіграли внічию у Львові.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.64
Купівля 26.64Продаж 26.88
-
EUR
Купівля 31.41Продаж 31.8
- Актуальне
- Важливе