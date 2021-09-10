"Олександрія" перемогла "Інгулець" у стартовому матчі 7-го туру УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матчем "Олександрія" - "Інгулець" стартував сьомий тур УПЛ. Зустріч закінчилась з рахунком 1:0. Переможний м'яч на 53-й хвилині забив Сергій Гринь.

Українська Прем'єр-ліга



7-й тур

10 вересня

"Олександрія" - "Інгулець" 1:0



Гол: Гринь, 53

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