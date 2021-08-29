"Верес" розбив "Десну" в чемпіонаті України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Чернігові господарі поля ще у першому таймі пропустили чотири голи. Забили Дмитро Немчанінов, Михайло Сергійчук, Геннадій Пасіч та Дмитро Кльоц.

Завдяки впевненій перемозі "Верес" набрав 8 очок та піднявся на сьому позицію. "Десна" має 12 пунктів та йде четвертою.

Чемпіонат України

6-й тур

29 серпня

"Десна" - "Верес" 0:4

Голи: Немчанінов, 4, Сергійчук, 25, Пасіч, 35, Кльоц, 45+1

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