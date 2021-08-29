"Верес" розбив "Десну" в чемпіонаті України
У 6-му турі чемпіонату України з футболу "Верес" переміг у гостях "Десну" - 4:0
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Чернігові господарі поля ще у першому таймі пропустили чотири голи. Забили Дмитро Немчанінов, Михайло Сергійчук, Геннадій Пасіч та Дмитро Кльоц.
Завдяки впевненій перемозі "Верес" набрав 8 очок та піднявся на сьому позицію. "Десна" має 12 пунктів та йде четвертою.
Чемпіонат України
6-й тур
29 серпня
"Десна" - "Верес" 0:4
Голи: Немчанінов, 4, Сергійчук, 25, Пасіч, 35, Кльоц, 45+1
- Нагадаємо, 28 серпня "Інгулець" переміг на своєму полі "Маріуполь" - 3:0.
- Також у суботу, в 6-му турі чемпіонату України "Дніпро-1" переграв "Металіст 1925" .
- Тим часом, "Динамо" розгромило "Колос" з рахунком 7:0 та повернуло собі одноосібне лідерство.
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