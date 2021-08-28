Перемолотили: "Динамо" з непристойним рахунком перемогло "Колос" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Києві "Динамо" забило "Колосу" шість голів ще у першому таймі. Карлос Де Пена зробив дубль, по разу відзначилися Микола Шапаренко, Томаш Кендзьора, Віталій Буяльський та Віктор Циганков.

По перерві останні також зробив дубль.

"Динамо" перемогло "Колос" 7:0, набрало 16 очок та знову стало одноосібним лідером Прем'єр-ліги. "Колос" має 5 пунктів та йде 11-м.

Чемпіонат України

6-й тур

28 серпня

"Динамо" - "Колос" 7:0

Голи: Де Пена, 5, 39, Шапаренко, 9, Кендзьора, 25, Буяльський, 34, Циганков, 45, 67

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