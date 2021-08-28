Перемолотили: "Динамо" з непристойним рахунком перемогло "Колос" в УПЛ
У 6-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" розгромило "Колос" з рахунком 7:0
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Києві "Динамо" забило "Колосу" шість голів ще у першому таймі. Карлос Де Пена зробив дубль, по разу відзначилися Микола Шапаренко, Томаш Кендзьора, Віталій Буяльський та Віктор Циганков.
По перерві останні також зробив дубль.
"Динамо" перемогло "Колос" 7:0, набрало 16 очок та знову стало одноосібним лідером Прем'єр-ліги. "Колос" має 5 пунктів та йде 11-м.
Чемпіонат України
6-й тур
28 серпня
"Динамо" - "Колос" 7:0
Голи: Де Пена, 5, 39, Шапаренко, 9, Кендзьора, 25, Буяльський, 34, Циганков, 45, 67
- Нагадаємо, 28 серпня "Інгулець" переміг на своєму полі "Маріуполь" - 3:0.
- Також у суботу, в 6-му турі чемпіонату України "Дніпро-1" переграв "Металіст 1925" та наздогнав у турнірній таблиці "Динамо".
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