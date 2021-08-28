"Інгулець" розгромив "Маріуполь" в УПЛ
У 6-му турі чемпіонату України з футболу "Інгулець" переміг на своєму полі "Маріуполь"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Інгулець" на 22-й хвилині вперед вивів Владислав Шарай. На 57-й хвилині він забив вдруге та збільшив перевагу своєї команди.
До розгромного рахунок на 76-й хвилині довів Майкл Стівен.
"Інгулець" переміг "Маріуполь" 3:0, набрав 7 очок та піднявся на восьме місце. "Маріуполь" має 1 пункт та залишається на останній, 14-й позиції.
Чемпіонат України
6-й тур
28 серпня
"Інгулець" - "Маріуполь" 3:0
Голи: Шарай, 22, 57, Стівен, 76
- Нагадаємо, 23 серпня у 5-му турі УПЛ "Інгулець" переміг "Львів" з рахунком 2:1.
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