"Інгулець" розгромив "Маріуполь" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Інгулець" на 22-й хвилині вперед вивів Владислав Шарай. На 57-й хвилині він забив вдруге та збільшив перевагу своєї команди.

До розгромного рахунок на 76-й хвилині довів Майкл Стівен.

"Інгулець" переміг "Маріуполь" 3:0, набрав 7 очок та піднявся на восьме місце. "Маріуполь" має 1 пункт та залишається на останній, 14-й позиції.

Чемпіонат України

6-й тур



28 серпня

"Інгулець" - "Маріуполь" 3:0

Голи: Шарай, 22, 57, Стівен, 76