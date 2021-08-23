"Інгулець" здійснив камбек за 1 хвилину в матчі проти "Львова" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Львів" вийшов вперед вже на 14-й хвилині матчу завдяки Максима Грисьо. І до середини другого тайму вів у рахунку.



Несподівано "Інгулець" зумів перевернути хід гри на 53-й хвилині. Спершу відзначився Олександр Козак, а вже за 1 хвилину вони вийшли вперед - забив Артем Сітало.



Українська Прем'єр-ліга



5-й тур



23 серпня



"Львів" - "Інгулець" 1:2



Голи: Грисьо, 14 - Козак, 53, Сітало, 54