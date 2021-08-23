"Інгулець" здійснив камбек за 1 хвилину в матчі проти "Львова" в УПЛ
У 5-му турі УПЛ "Інгулець" переміг ПФК "Львів" з рахунком 2:1
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Львів" вийшов вперед вже на 14-й хвилині матчу завдяки Максима Грисьо. І до середини другого тайму вів у рахунку.
Несподівано "Інгулець" зумів перевернути хід гри на 53-й хвилині. Спершу відзначився Олександр Козак, а вже за 1 хвилину вони вийшли вперед - забив Артем Сітало.
Українська Прем'єр-ліга
5-й тур
23 серпня
"Львів" - "Інгулець" 1:2
Голи: Грисьо, 14 - Козак, 53, Сітало, 54
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