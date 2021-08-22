"Зоря" у нереальному матчі переграла "Маріуполь" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч в чемпіонаті України виявився дуже драматичним. "Зоря" станом на 32 хвилину вже перемагала "Маріуполь" з рахунком 3:0. Завдяки голам Єгора Назарини, Шахаба Захедітабара та Олександра Гладкого.



Азовці жваво розпочали другий тайм і Андрій Кулаков скоротив відставання вже на 47-й хвилині. Проте "Зоря" швидко відповіла - Шахаб оформив дубль і зробив рахунок 4:1.



Найцікавіше розпочалась наприкінці матчу. "Маріуполь" забив два голи за 10 хвилин до фінального свистка і дав надію своїм фанам на камбек, але голів Артура Микитишина та Дениса Світюха не вистачило, аби зрівняти рахунок, - поразка 3:4.



Українська Прем'єр-ліга



5-й тур

20 серпня у першому матчі 5-го туру УПЛ полтавська "Ворскла" перемогла харківський "Металіст 1925".

21 серпня донецький "Шахтар" розгромно переміг одеський "Чорноморець" в чемпіонаті України з футболу.

22 серпняКулаков, 47, Світюха, 79, Микитишин, 89 - Назарина, 22, Шахаб, 28, 60, Гладкий, 32

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