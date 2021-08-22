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"Зоря" у нереальному матчі переграла "Маріуполь" в УПЛ

22 серпня, 2021 неділя
18:57
Спорт "Маріуполь" - "Зоря"

У 5-му турі Української Прем'єр-ліги луганська "Зоря" перемогла "Маріуполь"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч в чемпіонаті України виявився дуже драматичним. "Зоря" станом на 32 хвилину вже перемагала "Маріуполь" з рахунком 3:0. Завдяки голам Єгора Назарини, Шахаба Захедітабара та Олександра Гладкого.

Азовці жваво розпочали другий тайм і Андрій Кулаков скоротив відставання вже на 47-й хвилині. Проте "Зоря" швидко відповіла - Шахаб оформив дубль і зробив рахунок 4:1.

Найцікавіше розпочалась наприкінці матчу. "Маріуполь" забив два голи за 10 хвилин до фінального свистка і дав надію своїм фанам на камбек, але голів Артура Микитишина та Дениса Світюха не вистачило, аби зрівняти рахунок, - поразка 3:4. 

Українська Прем'єр-ліга

5-й тур

22 серпня

"Маріуполь" - "Зоря" 3:4

Голи: Кулаков, 47, Світюха, 79, Микитишин, 89 - Назарина, 22, Шахаб, 28, 60, Гладкий, 32

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футбол
Маріуполь
УПЛ
чемпіонат України
Зоря
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