"Шахтар" познущався над "Чорноморцем" в УПЛ
Донецький "Шахтар" розгромно переміг одеський "Чорноморець" в чемпіонаті України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч ще з перших хвилин розпочався для "Чорноморця" не найкраще. Одесити залишились у меншості. Червону картку на 13-й хвилині отримав півзахисник Богдан Білошевський.
"Шахтар" скористався перевагою і в першому таймі забив двічі. Відзначились Георгій Судаков і Алан Патрік. На 94-й хвилині Манор Соломон поставив крапку в матчі та забив третій гол.
Українська Прем'єр-ліга
5-й тур
21 серпня
Голи: Судаков, 34, Патрік, 45+7, Соломон, 90+4
Вилучення: Білошевський, 13
- 20 серпня у першому матчі 5-го туру УПЛ полтавська "Ворскла" перемогла харківський "Металіст 1925".
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