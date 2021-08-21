"Шахтар" познущався над "Чорноморцем" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч ще з перших хвилин розпочався для "Чорноморця" не найкраще. Одесити залишились у меншості. Червону картку на 13-й хвилині отримав півзахисник Богдан Білошевський.



"Шахтар" скористався перевагою і в першому таймі забив двічі. Відзначились Георгій Судаков і Алан Патрік. На 94-й хвилині Манор Соломон поставив крапку в матчі та забив третій гол.



Українська Прем'єр-ліга



5-й тур



21 серпня

20 серпня у першому матчі 5-го туру УПЛ полтавська "Ворскла" перемогла харківський "Металіст 1925".

Судаков, 34, Патрік, 45+7, Соломон, 90+4Вилучення: Білошевський, 13

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