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"Шахтар" познущався над "Чорноморцем" в УПЛ

21 серпня, 2021 субота
21:47
Спорт Георгій Судаков

Донецький "Шахтар" розгромно переміг одеський "Чорноморець" в чемпіонаті України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч ще з перших хвилин розпочався для "Чорноморця" не найкраще. Одесити залишились у меншості. Червону картку на 13-й хвилині отримав півзахисник Богдан Білошевський.

"Шахтар" скористався перевагою і в першому таймі забив двічі. Відзначились Георгій Судаков і Алан Патрік. На 94-й хвилині Манор Соломон поставив крапку в матчі та забив третій гол.

Українська Прем'єр-ліга

5-й тур

21 серпня

"Чорноморець" - "Шахтар" 0:3

Голи: Судаков, 34, Патрік, 45+7, Соломон, 90+4

Вилучення: Білошевський, 13

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футбол
Шахтар
Чорноморець
УПЛ
чемпіонат України
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