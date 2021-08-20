"Ворскла" впевнено перемогла "Металіст 1925" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився перемогою "Ворскли" з рахунком 2:0. Володимир Чеснаков відкрив рахунок у зустрічі на 41-й хвилині, а вже на початку другого тайму Євген Ткачук забив у свої ворота і подвоїв перевагу полтавців.



Турнірну таблицю УПЛ після 4-го туру очолює "Десна". Чернігівська команда виграла всі матчі та має у своєму активі 12 очок.



"Ворскла" після перемоги над "Металістом 1925" набрала 11 очок за 5 матчів і піднялась на друге місце, але відзначимо, що конкуренти свої матчі 5-го туру проведуть пізніше.

Українська Прем'єр-ліга



5-й тур



20 серпня



"Ворскла" - "Металіст 1925" 2:0



Голи: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (авт.)