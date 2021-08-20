"Ворскла" впевнено перемогла "Металіст 1925" в УПЛ
У першому матчі 5-го туру УПЛ полтавська "Ворскла" перемогла харківський "Металіст 1925"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Ворскли" з рахунком 2:0. Володимир Чеснаков відкрив рахунок у зустрічі на 41-й хвилині, а вже на початку другого тайму Євген Ткачук забив у свої ворота і подвоїв перевагу полтавців.
Турнірну таблицю УПЛ після 4-го туру очолює "Десна". Чернігівська команда виграла всі матчі та має у своєму активі 12 очок.
"Ворскла" після перемоги над "Металістом 1925" набрала 11 очок за 5 матчів і піднялась на друге місце, але відзначимо, що конкуренти свої матчі 5-го туру проведуть пізніше.
Українська Прем'єр-ліга
5-й тур
20 серпня
"Ворскла" - "Металіст 1925" 2:0
Голи: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (авт.)
- 13 серпня у першому матчі 4-го туру УПЛ донецький "Шахтар" переміг харківський "Металіст 1925".
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- У заключному матчі 4-го туру УПЛ київське "Динамо" зіграло внічию проти "Інгульця".
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