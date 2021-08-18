"Динамо" сенсаційно втратило очки в матчі з "Інгульцем" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився з рахунком 1:1. На 71-й хвилині "Динамо" вийшло вперед завдяки автоголу Михайла Шишки, але кияни швидко втратили перевагу на полі. За 5 хвилин Ілля Коваленко зрівняв рахунок.



Для "Інгульця" це перший набраний бал у цьому сезоні УПЛ. Після 4-го туру вони займають останнє, шістнадцяте місце. "Динамо" з 10 очками йде другим.



Українська Прем'єр-ліга



4-й тур



18 серпня

Коваленко, 76 - Шишка, 71 (авт.)