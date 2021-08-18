"Динамо" сенсаційно втратило очки в матчі з "Інгульцем" в УПЛ
У заключному матчі 4-го туру УПЛ київське "Динамо" зіграло внічию проти "Інгульця"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 1:1. На 71-й хвилині "Динамо" вийшло вперед завдяки автоголу Михайла Шишки, але кияни швидко втратили перевагу на полі. За 5 хвилин Ілля Коваленко зрівняв рахунок.
Для "Інгульця" це перший набраний бал у цьому сезоні УПЛ. Після 4-го туру вони займають останнє, шістнадцяте місце. "Динамо" з 10 очками йде другим.
Українська Прем'єр-ліга
4-й тур
18 серпня
Голи: Коваленко, 76 - Шишка, 71 (авт.)
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