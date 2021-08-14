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"Ворскла" та "Верес" зіграли внічию в УПЛ

14 серпня, 2021 субота
18:56
Спорт "Верес" - "Ворскла"

У 4-му турі УПЛ полтавська "Ворскла" зіграла внічию з рівненським "Вересом"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився нічиєю 1:1. За "Верес" голом відзначився Ігор Солдат, а у складі "Ворскли" забитий м'яч на рахунку Олів'є Тілля. "Верес" міг у цій зустрічі навіть перемогти, але Михайло Сергійчук не реалізував пенальті на 57-й хвилині.

Для "Вереса" це перше очко у цьому сезоні УПЛ. Рівняни піднялись на дванадцяте місце. "Ворскла" з 8 балами ділить зі "Шахтарем" третє-четверте місце.

Українська Прем'єр-ліга

4-й тур

14 серпня

"Верес" - "Ворскла" 1:1

Голи: Солдат, 54 - Тіль, 49 (пен.)

Нереалізований пенальті: Сергійчук, 57

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