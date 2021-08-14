"Ворскла" та "Верес" зіграли внічию в УПЛ
У 4-му турі УПЛ полтавська "Ворскла" зіграла внічию з рівненським "Вересом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився нічиєю 1:1. За "Верес" голом відзначився Ігор Солдат, а у складі "Ворскли" забитий м'яч на рахунку Олів'є Тілля. "Верес" міг у цій зустрічі навіть перемогти, але Михайло Сергійчук не реалізував пенальті на 57-й хвилині.
Для "Вереса" це перше очко у цьому сезоні УПЛ. Рівняни піднялись на дванадцяте місце. "Ворскла" з 8 балами ділить зі "Шахтарем" третє-четверте місце.
Українська Прем'єр-ліга
4-й тур
14 серпня
"Верес" - "Ворскла" 1:1
Голи: Солдат, 54 - Тіль, 49 (пен.)
Нереалізований пенальті: Сергійчук, 57
- 13 серпня у першому матчі 4-го туру УПЛ донецький "Шахтар" переміг харківський "Металіст 1925".
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