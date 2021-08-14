"Ворскла" та "Верес" зіграли внічию в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився нічиєю 1:1. За "Верес" голом відзначився Ігор Солдат, а у складі "Ворскли" забитий м'яч на рахунку Олів'є Тілля. "Верес" міг у цій зустрічі навіть перемогти, але Михайло Сергійчук не реалізував пенальті на 57-й хвилині.



Для "Вереса" це перше очко у цьому сезоні УПЛ. Рівняни піднялись на дванадцяте місце. "Ворскла" з 8 балами ділить зі "Шахтарем" третє-четверте місце.



Українська Прем'єр-ліга



4-й тур



14 серпня



"Верес" - "Ворскла" 1:1



Голи: Солдат, 54 - Тіль, 49 (пен.)



Нереалізований пенальті: Сергійчук, 57

13 серпня у першому матчі 4-го туру УПЛ донецький "Шахтар" переміг харківський "Металіст 1925". Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb