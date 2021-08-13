"Шахтар" переміг "Металіст 1925" в УПЛ
У першому матчі 4-го туру УПЛ донецький "Шахтар" переміг харківський "Металіст 1925"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 2:0 на користь "Шахтаря". За донецький клуб відзначились Тарас Степаненко та Лассіна Траоре. Обидва м'ячі були забити і другому таймі.
Українська Прем'єр-ліга
4-й тур
13 серпня
"Шахтар" - "Металіст 1925" 2:0
Голи: Степаненко, 49, Траоре, 80
- 6 серпня у третьому турі чемпіонату України з футболу харківський "Металіст 1925" переміг одеський "Чорноморець".
- 9 серпня у заключному матчі 3-го туру УПЛ чернігівська "Десна" перемогла "Інгулець" з смт Петрове.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.63
Купівля 26.63Продаж 26.87
-
EUR
Купівля 31.21Продаж 31.62
- Актуальне
- Важливе