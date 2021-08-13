"Шахтар" переміг "Металіст 1925" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився з рахунком 2:0 на користь "Шахтаря". За донецький клуб відзначились Тарас Степаненко та Лассіна Траоре. Обидва м'ячі були забити і другому таймі.



Українська Прем'єр-ліга



4-й тур



13 серпня



"Шахтар" - "Металіст 1925" 2:0



Голи: Степаненко, 49, Траоре, 80





6 серпня у третьому турі чемпіонату України з футболу харківський "Металіст 1925" переміг одеський "Чорноморець".

9 серпня у заключному матчі 3-го туру УПЛ чернігівська "Десна" перемогла "Інгулець" з смт Петрове.

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