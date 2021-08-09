"Десна" на останніх хвилинах вирвала перемогу над "Інгульцем" та очолила таблицю УПЛ
У заключному матчі 3-го туру УПЛ чернігівська "Десна" перемогла "Інгулець" з смт Петрове
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився перемогою "Десни" з рахунком 2:0. Чернігівський клуб зумів вийти вперед лише на 86-й хвилині матчу. Гол забив Денис Безбородько, форвард відзначився після передачі Владислав Калитвинцева.
"Десна" подвоїла перевагу на 91-й хвилині. Цього разу знову забив Безбородько.
Після перемоги над "Інгульцем" "Десна" одноосібно очолила турнірну таблицю УПЛ. Після третього туру в чернігівців 9 очок. Команда забила 7 голів, а пропустила лише один.
"Інгулець" розташувався на останньому місці, в них 0 очок і 9 пропущених м'ячів.
Українська Прем'єр-ліга
3-й тур
9 серпня
"Десна" - "Інгулець" 2:0
Голи: Безбородько, 86, 90+1
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