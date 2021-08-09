"Десна" на останніх хвилинах вирвала перемогу над "Інгульцем" та очолила таблицю УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч завершився перемогою "Десни" з рахунком 2:0. Чернігівський клуб зумів вийти вперед лише на 86-й хвилині матчу. Гол забив Денис Безбородько, форвард відзначився після передачі Владислав Калитвинцева.



"Десна" подвоїла перевагу на 91-й хвилині. Цього разу знову забив Безбородько.



Після перемоги над "Інгульцем" "Десна" одноосібно очолила турнірну таблицю УПЛ. Після третього туру в чернігівців 9 очок. Команда забила 7 голів, а пропустила лише один.



"Інгулець" розташувався на останньому місці, в них 0 очок і 9 пропущених м'ячів.



Українська Прем'єр-ліга



3-й тур



9 серпня



"Десна" - "Інгулець" 2:0



Голи: Безбородько, 86, 90+1

6 серпня у третьому турі чемпіонату України з футболу харківський "Металіст 1925" переміг одеський "Чорноморець".

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