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Головна Спорт "Металіст 1925" обіграв "Чорноморець" у драматичному матчі УПЛ

"Металіст 1925" обіграв "Чорноморець" у драматичному матчі УПЛ

6 серпня, 2021 п'ятниця
21:57
Спорт Металіст 1925

У третьому турі чемпіонату України з футболу харківський "Металіст 1925" переміг одеський "Чорноморець"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На 17-й хвилині "Чорноморець" вийшов вперед завдяки голу Володимира Бугая. "Металіст 1925" одразу ж відповів на пропущений м'яч - забив Юрій Батюшин.

Наприкінці першого тайму "Чорноморець" знову вийшов вперед. Бугай оформив дубль. Одесити пішли на перерву лідерами.

Проте пауза між таймами більше пішла на користь "Металісту 1925". Харків'яни одразу ж зібрались та вийшли вперед. Спершу Олег Голодюк зрівняв рахунок, а вже за дві хвилини захисник "Чорноморця" Валерій Дубко забив у свої ворота та подарував "Металісту 1925" перемогу.

Після стартового матчу третього туру УПЛ "Металіст 1925" піднявся на третє місце і завдяки двом перемогам набрав 6 балів.

"Чорноморець" займає останнє місце в турнірній таблиці. В одеситів 0 очок і 9 пропущених голів за три матчі.

Українська Прем'єр-ліга

3-й тур

6 серпня

"Металіст 1925" - "Чорноморець" 3:2

Голи: Батюшин, 23, Голодюк, 54, Дубко, 56 (авт.) - Бугай, 17, 43

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футбол
Металіст
Чорноморець
УПЛ
чемпіонат України
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