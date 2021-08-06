"Металіст 1925" обіграв "Чорноморець" у драматичному матчі УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На 17-й хвилині "Чорноморець" вийшов вперед завдяки голу Володимира Бугая. "Металіст 1925" одразу ж відповів на пропущений м'яч - забив Юрій Батюшин.



Наприкінці першого тайму "Чорноморець" знову вийшов вперед. Бугай оформив дубль. Одесити пішли на перерву лідерами.



Проте пауза між таймами більше пішла на користь "Металісту 1925". Харків'яни одразу ж зібрались та вийшли вперед. Спершу Олег Голодюк зрівняв рахунок, а вже за дві хвилини захисник "Чорноморця" Валерій Дубко забив у свої ворота та подарував "Металісту 1925" перемогу.



Після стартового матчу третього туру УПЛ "Металіст 1925" піднявся на третє місце і завдяки двом перемогам набрав 6 балів.



"Чорноморець" займає останнє місце в турнірній таблиці. В одеситів 0 очок і 9 пропущених голів за три матчі.



Українська Прем'єр-ліга



3-й тур



6 серпня



"Металіст 1925" - "Чорноморець" 3:2



Голи: Батюшин, 23, Голодюк, 54, Дубко, 56 (авт.) - Бугай, 17, 43

30 липня у 2-му турі Української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" розгромно переміг "Львів".

2 серпня у заключному матчі 2-го туру УПЛ "Зоря" розгромно перемогла "Інгулець".

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