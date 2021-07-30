"Шахтар" розгромив "Львів" на виїзді в УПЛ
У 2-му турі Української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" переміг "Львів"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У стартовому матчі 2-го туру "Шахтар" зустрічався з "Львовом". Після успішного старту проти "Інгульця" (2:1) новий тренер "гірників" Роберто Де Дзербі повинен був ще краще вибудувати гру своєї команди в другому матчі. В італійця це вийшло.
"Шахтар" переміг "Львів" 3:0 на виїзді. Голи забили новачок Лассіна Траоре, який відзначається вже вдруге поспіль, і досвідчений легіонер Дентінью. На 95-й хвилині ще один новачок - Педрінью - забив свій перший м'яч за "Шахтар".
У наступному, 3-му, турі "Шахтар" зіграє проти "Олександрії", а "Львів" зустрінеться з "Ворсклою".
Українська Прем'єр-ліга
2-й тур
30 липня
"Львів" - "Шахтар" 0:3
Голи: Траоре, 75, Дентінью, 87, Педрінью, 90+5
- 30 липня новачок "Шахтаря" Лассіна Траоре пояснив, чому покинув "Аякс" і перейшов до донецького клубу.
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