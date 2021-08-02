"Зоря" розгромила "Інгулець" у заключному матчі 2-го туру УПЛ
У заключному матчі 2-го туру УПЛ "Зоря" розгромно перемогла "Інгулець"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 5:1 на користь "Зорі". За луганчан хет-триком відзначився Владислав Кочергін. По одному голу на рахунку Крістіана та Фрімпонга.
Єдиний м'яч "Інгульця" на рахунку Артема Сітала.
Українська Прем'єр-ліга
2-й тур
2 серпня
"Інгулець" - "Зоря" 1:5
Голи: Сітало, 75 - Кочергін, 6, 7, 51, Крістіан, 82, Фрімпонг, 90+2
- 30 липня у 2-му турі Української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" розгромно переміг "Львів".
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