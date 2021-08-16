"Чорноморець" виграв у "Маріуполя" і здобув першу перемогу після повернення в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Маріуполь" першим вийшов вперед на 14-й хвилині. Андрій Кулаков вивів азовців вперед після передачі 17-річного Михайла Хомеї.



"Чорноморець" швидко зрівняв рахунок. Відзначився Микола Михайленко. Більше голів у першому таймі не було, а в другій половині матчу одесити забили ще двічі. Голи на рахунку Артура Авагімяна та Іллі Путрії, який реалізував пенальті.



Пенальті також був у "Маріуполя". Одинадцятиметровий удар реалізував Дмитро Мішньов на 81-й хвилині.



Перемога над "Маріуполем" - перша для "Чорноморця після повернення в УПЛ. За 4 матчі одесити набрали три бали і займають дванадцяте місце.



У "Маріуполя" лише 1 очко і передостаннє місце в турнірній таблиці УПЛ.



У 5-му турі "Маріуполь" зіграє проти луганської "Зорі" 22 серпня, а "Чорноморець" зустрінеться з донецьким "Шахтарем" 21 серпня.

Українська Прем'єр-ліга



4-й тур



16 серпня

Кулаков, 13, Мішньов, 81 (пен.) - Михайленко, 17, Авагімян, 46, Путрія, 55 (пен.)

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