"Чорноморець" виграв у "Маріуполя" і здобув першу перемогу після повернення в УПЛ
У 4-му турі чемпіонату України з футболу одеський "Чорноморець" впевнено переміг "Маріуполь"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Маріуполь" першим вийшов вперед на 14-й хвилині. Андрій Кулаков вивів азовців вперед після передачі 17-річного Михайла Хомеї.
"Чорноморець" швидко зрівняв рахунок. Відзначився Микола Михайленко. Більше голів у першому таймі не було, а в другій половині матчу одесити забили ще двічі. Голи на рахунку Артура Авагімяна та Іллі Путрії, який реалізував пенальті.
Пенальті також був у "Маріуполя". Одинадцятиметровий удар реалізував Дмитро Мішньов на 81-й хвилині.
Перемога над "Маріуполем" - перша для "Чорноморця після повернення в УПЛ. За 4 матчі одесити набрали три бали і займають дванадцяте місце.
У "Маріуполя" лише 1 очко і передостаннє місце в турнірній таблиці УПЛ.
У 5-му турі "Маріуполь" зіграє проти луганської "Зорі" 22 серпня, а "Чорноморець" зустрінеться з донецьким "Шахтарем" 21 серпня.
Українська Прем'єр-ліга
4-й тур
16 серпня
Голи: Кулаков, 13, Мішньов, 81 (пен.) - Михайленко, 17, Авагімян, 46, Путрія, 55 (пен.)
- 13 серпня у першому матчі 4-го туру УПЛ донецький "Шахтар" переміг харківський "Металіст 1925".
- 14 серпня у матчі 4-го туру УПЛ чернігівська "Десна" перемогла "Дніпро-1".
- Інший матч 4-го туру "Верес" - "Ворскла" закінчився внічию.
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