"Дніпро-1" вдев'ятьох програв "Десні", яка очолила таблицю УПЛ
У матчі 4-го туру УПЛ чернігівська "Десна" перемогла "Дніпро-1"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 2:1. Денис Безбородько вивів "Десну" вперед на 30-й хвилині. Чернігівці володіли ситуацією на полі протягом всього матчу, а в другому таймі взагалі грали в одинадцятьох проти "Дніпра-1", який залишився вдев'ятьох. Червоні картки отримали Ді Франко та Пихальонок.
Проте, навіть вдев'ятьох дніпряни зуміли зрівняти. Артем Довбик забив на 78-й хвилині. Декількох хвилин не вистачило, щоб заробити один бал, зіграти внічию. Тарас Завійський приніс "Десні" свою перемогу, голом на 86-й хвилині.
Для "Дніпра-1" це перша поразка у цьому сезоні УПЛ, вони займають 5 місце в таблиці. "Десна" здобула 4 перемоги у 4 матчах та очолює турнірну таблицю.
Українська Прем'єр-ліга
4-й тур
14 серпня
"Десна" - "Дніпро-1" 2:1
Голи: Безбородько, 30, Завійський, 86 - Довбик, 78
Вилучення: Ді Франко, 59, Пихальонок, 75
- 13 серпня у першому матчі 4-го туру УПЛ донецький "Шахтар" переміг харківський "Металіст 1925".
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