"Дніпро-1" вдев'ятьох програв "Десні", яка очолила таблицю УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився з рахунком 2:1. Денис Безбородько вивів "Десну" вперед на 30-й хвилині. Чернігівці володіли ситуацією на полі протягом всього матчу, а в другому таймі взагалі грали в одинадцятьох проти "Дніпра-1", який залишився вдев'ятьох. Червоні картки отримали Ді Франко та Пихальонок.



Проте, навіть вдев'ятьох дніпряни зуміли зрівняти. Артем Довбик забив на 78-й хвилині. Декількох хвилин не вистачило, щоб заробити один бал, зіграти внічию. Тарас Завійський приніс "Десні" свою перемогу, голом на 86-й хвилині.



Для "Дніпра-1" це перша поразка у цьому сезоні УПЛ, вони займають 5 місце в таблиці. "Десна" здобула 4 перемоги у 4 матчах та очолює турнірну таблицю.



Українська Прем'єр-ліга



4-й тур



14 серпня



"Десна" - "Дніпро-1" 2:1



Голи: Безбородько, 30, Завійський, 86 - Довбик, 78



Вилучення: Ді Франко, 59, Пихальонок, 75

13 серпня у першому матчі 4-го туру УПЛ донецький "Шахтар" переміг харківський "Металіст 1925". Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb