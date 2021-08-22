"Динамо" розтрощило "Десну" у матчі за перше місце в УПЛ
У 5-му турі УПЛ київське "Динамо" розгромно перемогло чернігівську "Десну"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Центральний матч дня закінчився розгромною перемогою "Динамо" над "Десною". Кияни зуміли забити чернігівській команді чотири м'ячі. Голи на рахунку Віктора Циганкова, який реалізував пенальті та Віталія Буяльського, він зробив дубль.
Захисник "Десни" Тарас Завійський забив ще один гол у власні ворота.
"Динамо" після перемоги над "Десною" очолило турнірну таблицю. У киян 13 очок. Слідом йдуть "Шахтар" і "Десна", у них по 12 балів. Четверте місце за полтавською "Ворсклою" (11 пунктів).
Українська Прем'єр-ліга
5-й тур
"Динамо" - "Десна" 4:0
Голи: Буяльський, 32, 57, Циганков, 37 (пен.), Завійський, 79 (авт.)
- 20 серпня у першому матчі 5-го туру УПЛ полтавська "Ворскла" перемогла харківський "Металіст 1925".
- 21 серпня донецький "Шахтар" розгромно переміг одеський "Чорноморець" в чемпіонаті України з футболу.
- 22 серпня в іншому матчі 5-го туру луганська "Зоря" перемогла "Маріуполь"
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