"Дніпро-1" переміг "Металіст 1925" та вийшов у лідери чемпіонату України
У 6-му турі чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" переміг "Металіст 1925" та наздогнав у турнірній таблиці "Динамо"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Харкові "Металіст 1925" на 36-й хвилині вивів вперед Марлісон. "Дніпро-1" відігрався на 69-й хвилині зусиллями Маріо Чуже, який реалізував пенальті.
Перемогу "Дніпру-1" у компенсований арбітром час приніс бразильский хавбек Білл.
"Дніпро-1" виграв у "Металіста 1925" 2:1, набрав 13 очок та наздогнав лідера Прем'єр-ліги "Динамо", яке також має 13 пунктів та очолює турнірну таблицю.
"Металіст" 1925" з 6 балами та йде дев'ятим.
Чемпіонат України
6-й тур
28 серпня
"Металіст 1925" - "Дніпро-1" 1:2
Голи: Марлісон, 36 - Чуже, 69 (пен.), Білл, 90+2
- Нагадаємо, 28 серпня "Інгулець" переміг на своєму полі "Маріуполь" - 3:0.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.82
Купівля 26.82Продаж 27.07
-
EUR
Купівля 31.46Продаж 31.87
- Актуальне
- Важливе