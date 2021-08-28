"Дніпро-1" переміг "Металіст 1925" та вийшов у лідери чемпіонату України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Харкові "Металіст 1925" на 36-й хвилині вивів вперед Марлісон. "Дніпро-1" відігрався на 69-й хвилині зусиллями Маріо Чуже, який реалізував пенальті.

Перемогу "Дніпру-1" у компенсований арбітром час приніс бразильский хавбек Білл.

"Дніпро-1" виграв у "Металіста 1925" 2:1, набрав 13 очок та наздогнав лідера Прем'єр-ліги "Динамо", яке також має 13 пунктів та очолює турнірну таблицю.

"Металіст" 1925" з 6 балами та йде дев'ятим.

Чемпіонат України

6-й тур

28 серпня

"Металіст 1925" - "Дніпро-1" 1:2

Голи: Марлісон, 36 - Чуже, 69 (пен.), Білл, 90+2