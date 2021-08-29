"Шахтар" сенсаційно втратив очки у матчі з "Минаєм"
У 6-му турі чемпіонату України з футболу "Шахтар" не зміг переграти у гостях "Минай"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В Ужгороді "Шахтар" вже на 15-й хвилині зустрічі залишився у меншості через вилучення Марлона, який заробив повторне попередження.
Попри це, команда Роберто Де Дзербі забила першою. На 34-й хвилині Лассіна Траоре реалізував пенальті.
"Минай" скористався чисельною перевагою на 76-й хвилині, коли гол у відповідь забив Рустам Ахмедзаде.
"Шахтар" зіграв з "Минаєм внічию 1:1, набрав 13 очок та вийшов на друге місце. Від лідера - "Динамо" - "гірники" відстають на 3 пункти.
"Минай" має 5 балів та йде 11-м.
Чемпіонат України
6-й тур
29 серпня
"Минай" - "Шахтар" 1:1
Голи: Ахмедзаде, 76 - Траоре, 34 (пен.)
Вилучення: Кулієв, 90+6 - Марлон, 15, Додо, 90+6
- Нагадаємо, 28 серпня "Інгулець" переміг на своєму полі "Маріуполь" - 3:0.
- Також у суботу, в 6-му турі чемпіонату України "Дніпро-1" переграв "Металіст 1925" .
- Тим часом, "Динамо" розгромило "Колос" з рахунком 7:0 та повернуло собі одноосібне лідерство.
- 29 серпня "Верес" несподівано переміг у гостях "Десну" - 4:0.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.83
Купівля 26.83Продаж 27.07
-
EUR
Купівля 31.46Продаж 31.88
- Актуальне
- Важливе