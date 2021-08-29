"Шахтар" сенсаційно втратив очки у матчі з "Минаєм"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

В Ужгороді "Шахтар" вже на 15-й хвилині зустрічі залишився у меншості через вилучення Марлона, який заробив повторне попередження.

Попри це, команда Роберто Де Дзербі забила першою. На 34-й хвилині Лассіна Траоре реалізував пенальті.

"Минай" скористався чисельною перевагою на 76-й хвилині, коли гол у відповідь забив Рустам Ахмедзаде.

"Шахтар" зіграв з "Минаєм внічию 1:1, набрав 13 очок та вийшов на друге місце. Від лідера - "Динамо" - "гірники" відстають на 3 пункти.

"Минай" має 5 балів та йде 11-м.

Чемпіонат України

6-й тур

29 серпня

"Минай" - "Шахтар" 1:1

Голи: Ахмедзаде, 76 - Траоре, 34 (пен.)

Вилучення: Кулієв, 90+6 - Марлон, 15, Додо, 90+6

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