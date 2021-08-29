"Зоря" перемогла "Ворсклу" в чемпіонаті України
У 6-му турі чемпіонату України з футболу "Зоря" у Запоріжжі перемогла "Ворсклу"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Команда Віктора Скрипника вийшла вперед на 83-й хвилині зусиллями Реймонда Овусу. Гол ганського форварда у підсумку став вирішальним.
"Зоря" перемогла "Ворсклу" 1:0, набрала 10 очок та вийшла на сьоме місце. "Ворскла" має 11 пунктів та займає п'яту позицію.
У ще одній грі "Рух" здолав у дербі "Львів" 1:0 та з 7 балами піднявся на 10-те місце. "Львів" з 2 очками - 15-й.
Чемпіонат України
6-й тур
29 серпня
"Зоря" - "Ворскла" 1:0
Гол: Овусу, 83
"Рух" - "Львів" 1:0
Гол: Реннан, 67 (авт.)
- Нагадаємо, 28 серпня "Інгулець" переміг на своєму полі "Маріуполь" - 3:0.
- Також у суботу, в 6-му турі чемпіонату України "Дніпро-1" переграв "Металіст 1925" .
- Тим часом, "Динамо" розгромило "Колос" з рахунком 7:0 та повернуло собі одноосібне лідерство.
- 29 серпня "Верес" несподівано здолав у гостях "Десну" - 4:0.
- Також у неділю "Шахтар" не зміг переграти у гостях "Минай".
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