"Зоря" перемогла "Ворсклу" в чемпіонаті України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Команда Віктора Скрипника вийшла вперед на 83-й хвилині зусиллями Реймонда Овусу. Гол ганського форварда у підсумку став вирішальним.

"Зоря" перемогла "Ворсклу" 1:0, набрала 10 очок та вийшла на сьоме місце. "Ворскла" має 11 пунктів та займає п'яту позицію.

У ще одній грі "Рух" здолав у дербі "Львів" 1:0 та з 7 балами піднявся на 10-те місце. "Львів" з 2 очками - 15-й.

Чемпіонат України

6-й тур

29 серпня

"Зоря" - "Ворскла" 1:0

Гол: Овусу, 83

"Рух" - "Львів" 1:0

Гол: Реннан, 67 (авт.)

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