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"Зоря" не змогла переграти "Рух" в чемпіонаті України

11 вересня, 2021 субота
16:11
Спорт Рух - Зоря

У 7-му турі чемпіонату України з футболу "Рух" та "Зоря" зіграли внічию у Львові

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

"Рух" на 37-й хвилині вивів вперед Андрій Борячук. "Зоря" відігралася на 74-й хвилині зусиллями Аллах'яра Сайядманеша. 

Матч закінчився внічию 1:1. 

"Зоря" набрала 11 очок та займає шосте місце. "Рух" з 8 пунктами - восьмий. 

Чемпіонат України

7-й тур 

11 вересня 

"Рух" - Зоря" 1:1

Голи: Борячук, 37 - Сайядманеш, 74 

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футбол
УПЛ
чемпіонат України
Зоря
рух
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