"Зоря" не змогла переграти "Рух" в чемпіонаті України
У 7-му турі чемпіонату України з футболу "Рух" та "Зоря" зіграли внічию у Львові
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Рух" на 37-й хвилині вивів вперед Андрій Борячук. "Зоря" відігралася на 74-й хвилині зусиллями Аллах'яра Сайядманеша.
Матч закінчився внічию 1:1.
"Зоря" набрала 11 очок та займає шосте місце. "Рух" з 8 пунктами - восьмий.
Чемпіонат України
7-й тур
11 вересня
"Рух" - Зоря" 1:1
Голи: Борячук, 37 - Сайядманеш, 74
- Нагадаємо, 10 вересня у стартовому матчі 7-го туру УПЛ "Олександрія" перемогла "Інгулець".
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