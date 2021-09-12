"Минай" та "Чорноморець" влаштували нічийну "перестрілку" в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Закарпатці повели у рахунку в Ужгороді на 42-й хвилині, коли Антон Байдал реалізував пенальті. На 54-й хвилині Олег Вишневський збільшив перевагу господарів поля.

Вже за 2 хвилини Владислав Ванат скоротив відставання "Чорноморця" у рахунку. А на 64-й хвилині Артур Авагімян відновив рівновагу.

Матч завершився внічию 2:2. "Минай" набрав 6 очок та піднявся на 11-те місце. "Чорноморець" з 5 пунктами - 14-й.

Чемпіонат України

7-й тур

12 вересня

"Минай" - "Чорноморець" 2:2

Голи: Байдал, 42 (пен.), Вишневський, 54 - Ванат, 56, Авагімян, 64

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