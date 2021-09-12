"Минай" та "Чорноморець" влаштували нічийну "перестрілку" в УПЛ
У 7-му турі чемпіонату України з футболу "Минай" зіграв на своєму полі внічию 2:2 з "Чорноморцем"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Закарпатці повели у рахунку в Ужгороді на 42-й хвилині, коли Антон Байдал реалізував пенальті. На 54-й хвилині Олег Вишневський збільшив перевагу господарів поля.
Вже за 2 хвилини Владислав Ванат скоротив відставання "Чорноморця" у рахунку. А на 64-й хвилині Артур Авагімян відновив рівновагу.
Матч завершився внічию 2:2. "Минай" набрав 6 очок та піднявся на 11-те місце. "Чорноморець" з 5 пунктами - 14-й.
Чемпіонат України
7-й тур
12 вересня
"Минай" - "Чорноморець" 2:2
Голи: Байдал, 42 (пен.), Вишневський, 54 - Ванат, 56, Авагімян, 64
- Нагадаємо, 10 вересня у стартовому матчі 7-го туру УПЛ "Олександрія" перемогла "Інгулець".
- 11 вересня "Рух" та "Зоря" зіграли внічию у Львові.
- Також у суботу "Динамо" здолало у Харкові "Металіст 1925".
- Тим часом "Шахтар" переміг у Києві "Дніпро-1" та повернувся на другу позицію.
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