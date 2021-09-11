"Шахтар" переграв "Дніпро-1" та не відпустив у відрив "Динамо"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На НСК "Олімпійському" "Шахтар" на 15-й хвилині вивів вперед Фернанду.

Остаточно питання про переможця "гірники" зняли лише на 88-й хвилині, коли забив Лассіна Траоре.

"Шахтар" здолав "Дніпро-1" 2:0, набрав 16 очок та повернувся на друге місце в турнірній таблиці. Від лідера - "Динамо" - команда Роберто Де Дзербі відстає на 3 бала.

"Дніпро-1" має 13 пунктів та йде четвертим.

Чемпіонат України

7-й тур

11 вересня

"Шахтар" - "Дніпро-1" 2:0

Голи: Фернанду, 15, Траоре, 88

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