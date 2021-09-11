"Шахтар" переграв "Дніпро-1" та не відпустив у відрив "Динамо"
У 7-му турі чемпіонату України з футболу "Шахтар" переміг у Києві "Дніпро-1"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На НСК "Олімпійському" "Шахтар" на 15-й хвилині вивів вперед Фернанду.
Остаточно питання про переможця "гірники" зняли лише на 88-й хвилині, коли забив Лассіна Траоре.
"Шахтар" здолав "Дніпро-1" 2:0, набрав 16 очок та повернувся на друге місце в турнірній таблиці. Від лідера - "Динамо" - команда Роберто Де Дзербі відстає на 3 бала.
"Дніпро-1" має 13 пунктів та йде четвертим.
Чемпіонат України
7-й тур
11 вересня
"Шахтар" - "Дніпро-1" 2:0
Голи: Фернанду, 15, Траоре, 88
- Нагадаємо, 10 вересня у стартовому матчі 7-го туру УПЛ "Олександрія" перемогла "Інгулець".
- 11 вересня "Рух" та "Зоря" зіграли внічию у Львові.
- Також у суботу "Динамо" здолало у Харкові "Металіст 1925".
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