"Маріуполь" несподівано переміг у гостях "Колос" в чемпіонаті України
У 7-му турі чемпіонату України з футболу "Колос" на своєму полі поступився "Маріуполю"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Ковалівці, Київської області, "Маріуполь" на 16-й хвилині вивів вперед Дмитро Топалов. Незабаром перевагу гостей збільшив Андрій Кулаков.
"Колос" скоротив відставання у рахунку на 72-й хвилині зусиллями Володимира Лисенка. Проте, Топалов у компенсований арбітром час оформив дубль та встановив остаточний результат гри - 3:1 на користь "Маріуполя".
"Колос" набрав 5 очок та займає 14-те місце, "Маріуполь" з 4 пунктами - 15-й.
Чемпіонат України
7-й тур
12 вересня
"Колос" - "Маріуполь" 1:3
Голи: Лисенко, 72 - Топалов, 16, 90+2, Кулаков, 26
- Нагадаємо, 10 вересня у стартовому матчі 7-го туру УПЛ "Олександрія" перемогла "Інгулець".
- 11 вересня "Рух" та "Зоря" зіграли внічию у Львові.
- Також у суботу "Динамо" здолало у Харкові "Металіст 1925".
- Тим часом "Шахтар" переміг у Києві "Дніпро-1" та повернувся на другу позицію.
- 12 вересня "Минай" зіграв на своєму полі внічию 2:2 з "Чорноморцем".
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