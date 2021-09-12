"Маріуполь" несподівано переміг у гостях "Колос" в чемпіонаті України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Ковалівці, Київської області, "Маріуполь" на 16-й хвилині вивів вперед Дмитро Топалов. Незабаром перевагу гостей збільшив Андрій Кулаков.

"Колос" скоротив відставання у рахунку на 72-й хвилині зусиллями Володимира Лисенка. Проте, Топалов у компенсований арбітром час оформив дубль та встановив остаточний результат гри - 3:1 на користь "Маріуполя".

"Колос" набрав 5 очок та займає 14-те місце, "Маріуполь" з 4 пунктами - 15-й.

Чемпіонат України

7-й тур

12 вересня

"Колос" - "Маріуполь" 1:3

Голи: Лисенко, 72 - Топалов, 16, 90+2, Кулаков, 26

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