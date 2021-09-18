"Колос" переміг "Інгулець" в чемпіонаті України
У 8-му турі чемпіонату України з футболу "Колос" переграв у гостях "Інгулець"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Кропивницькому "Колос" міг виходити вперед вже на 6-й хвилині, коли Кирило Петров не реалізував пенальті. Рахунок було відкрито на 25-й хвилині - команду з Ковалівки вивів вперед Олександр Чорноморець.
Остаточний рахунок у компенсований арбітром час встановив В'ячеслав Чурко.
"Колос" переміг "Інгулець" 2:0, набрав 8 очок та вийшов на 10-те місце, "Інгулець" з 11 очками опустився на 11-ту позицію.
Чемпіонат України
8-й тур
18 вересня
"Інгулець" - "Колос" 0:2
Гол: Чорноморець, 25, Чурко, 90+6
На 6-й хвилині Петров ("Колос") не реалізував пенальті
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Нагадаємо, 17 вересня у 8-му турі УПЛ чернігівська "Десна" перемогла львівський "Рух" - 1:0.
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