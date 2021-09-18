"Колос" переміг "Інгулець" в чемпіонаті України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Кропивницькому "Колос" міг виходити вперед вже на 6-й хвилині, коли Кирило Петров не реалізував пенальті. Рахунок було відкрито на 25-й хвилині - команду з Ковалівки вивів вперед Олександр Чорноморець.

Остаточний рахунок у компенсований арбітром час встановив В'ячеслав Чурко.



"Колос" переміг "Інгулець" 2:0, набрав 8 очок та вийшов на 10-те місце, "Інгулець" з 11 очками опустився на 11-ту позицію.

Чемпіонат України

8-й тур

18 вересня

"Інгулець" - "Колос" 0:2

Гол: Чорноморець, 25, Чурко, 90+6

На 6-й хвилині Петров ("Колос") не реалізував пенальті

Нагадаємо, 17 вересня у 8-му турі УПЛ чернігівська "Десна" перемогла львівський "Рух" - 1:0.

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