"Дніпро-1" у більшості здолав "Верес" в чемпіонаті України
У 8-му турі чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" на своєму полі переграв "Верес"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Дніпрі "Верес" опинився у меншості на 75-й хвилині, коли червону картку отримав Михайло Сергійчук. Господарі поля скористалися чисельною перевагою за 3 хвилини - гол забив хорват Маріо Чуже.
"Дніпро-1" переміг "Верес" 1:0, набрав 16 очок та займає четверте місце. "Верес" має 11 пунктів та йде восьмим.
Чемпіонат України
8-й тур
18 вересня
"Дніпро-1" - "Верес" 1:0
Гол: Чуже, 78
Вилучення: Сергійчук, 75 ("Верес")
- Нагадаємо, 17 вересня у 8-му турі УПЛ чернігівська "Десна" перемогла львівський "Рух" - 1:0.
- У першому матчі неділі "Колос" переграв у гостях "Інгулець".
- Також 18 вересня "Шахтар" розгромив "Маріуполь" та наздогнав "Динамо" в турнірній таблиці.
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