"Дніпро-1" у більшості здолав "Верес" в чемпіонаті України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Дніпрі "Верес" опинився у меншості на 75-й хвилині, коли червону картку отримав Михайло Сергійчук. Господарі поля скористалися чисельною перевагою за 3 хвилини - гол забив хорват Маріо Чуже.

"Дніпро-1" переміг "Верес" 1:0, набрав 16 очок та займає четверте місце. "Верес" має 11 пунктів та йде восьмим.

Чемпіонат України

8-й тур

18 вересня

"Дніпро-1" - "Верес" 1:0

Гол: Чуже, 78

Вилучення: Сергійчук, 75 ("Верес")

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