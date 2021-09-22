"Шахтар" - "Динамо": склади команд на матч за Суперкубок України
Сьогодні, 22 вересня, "Шахтар" і "Динамо" зіграють матч за Суперкубок України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекерські контори дають командам приблизно рівні шанси на перемогу в сьогоднішній грі на НСК "Олімпійський". На виграш "Динамо" пропонують коефіцієнт 2.70, на успіх "Шахтаря" - 2.75. Ймовірність нічиєї - 3.10.
Матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться сьогодні у Києві та розпочнеться о 21:00.
За Суперкубок традиційно змагаються чемпіон країни та володар кубка. Оскільки обидва титули минулого сезону здобуло "Динамо", то суперником киян, за регламентом, став срібний призер УПЛ - "Шахтар".
Суперкубок України був заснований у 2004-му році. "Динамо" 9 разів вигравало цей трофей, "Шахтар" - 8. Також за трофей змагались одеський "Чорноморець" (2013 рік), полтавська "Ворскла" (2009 рік), донецький "Металург" (2012 рік) і сімферопольська "Таврія" (2012 рік), проте жодна з цих команд не змогла виграти Суперкубок.
Суперкубок України
22 вересня
"Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ)
"Шахтар": П'ятов – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Майкон – Марлос, Патрік, Педрінью – Траоре.
"Динамо": Бойко – Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Супряга.
Київ, стадіон НСК "Олімпійський"
Початок о 21:00
Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"
- Нагадаємо, 21 вересня головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що хвилюється через суддівство у матчі за Суперкубок України проти "Динамо".
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