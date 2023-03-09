"Шахтар" - "Феєнорд": де та коли дивитись матч українців в 1/8 фіналу Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

В 1/16 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" пройшов французький "Ренн". "Феєнорд" кваліфікувався в 1/8 фіналу на пряму - на груповій стадії вони випередили римський "Лаціо", данський "Мідтьюланн" та австрійський "Штурм Грац".

Букмекери вважають, що "Шахтар" є аутсайдером сьогоднішнього матчу. На виграш українців дають коефіцієнт 2,90. Виграш "Феєнорда" оцінюють у 2,39. Нічия - 3,20.

У "Шахтаря" серйозні кадрові втрати напередодні матчу. Проти "Феєнорда" не зіграють захисники Юхим Конопля, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко та Богдан Михайличенко. Також через травму недоступний форвард Мар'ян Швед.

Матч-відповідь пройде 16 березня у Нідерландах.

Ліга Європи

1/8 фіналу

9 березня

"Шахтар" (Україна) - "Феєнорд" (Нідерланди)

Варшава, стадіон "Війська Польського"

Початок о 22:00

Трансляція - Megogo