"Шахтар" - "Монако": де та коли дивитися матч плей-офф Ліги чемпіонів
У середу, 25 серпня, "Шахтар" зустрінеться у Харкові з французьким "Монако" у повторному матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першій грі, 17 серпня, "Шахтар" переміг у гостях "Монако" з рахунком 2:1. Переможець протистояння між українським та французьким клубом зіграє на груповому раунді Ліги чемпіонів.
Матч "Шахтар" - "Монако" відбудеться у Харкові та розпочнеться о 22:00. Пряма трансляція відбудеться на медіаплатформі Megogo.
Ліга чемпіонів
Раунд плей-офф. Повторний матч
25 серпня
"Шахтар" (Україна) - "Монако" (Франція)
Харків, стадіон "Металіст"
Початок - 22:00.
Пряма трансляція на Megogo
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Нагадаємо, 17 серпня у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів "Шахтар" переміг "Монако".
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