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Головна Спорт "Шахтар" - "Монако": склади команд на матч плей-офф Ліги чемпіонів

"Шахтар" - "Монако": склади команд на матч плей-офф Ліги чемпіонів

25 серпня, 2021 середа
21:08
Спорт Лассіна Траоре

У середу, 25 серпня, "Шахтар" зустрінеться у Харкові з французьким "Монако" у повторному матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Букмекери впевнені, що в груповий раунд Ліги чемпіонів вийде саме "Шахтар". На прохід українців коефіцієнт 1,35. На "Монако" - 3,20. 

У першій грі, 17 серпня, "Шахтар" переміг у гостях "Монако" з рахунком 2:1. Переможець протистояння між українським та французьким клубом зіграє на груповому раунді Ліги чемпіонів. 

Матч "Шахтар" - "Монако" відбудеться у Харкові та розпочнеться о 22:00. Пряма трансляція відбудеться на медіаплатформі Megogo. 

Ліга чемпіонів

Раунд плей-офф. Повторний матч

25 серпня 

"Шахтар" (Україна) - "Монако" (Франція) 

"Шахтар": П'ятов, Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Майкон, Маркос Антоніо, Тете, Алан Патрік, Соломон, Траоре.

Запасні: Шевченко, Кривцов, Степаненко, Дентіньйо, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Фернандо

"Монако": Нюбель, Сідібе, Маріпан, Бадьяшиль, Енріке, Тчуамені, Фофана, Мартінш, Фолланд, Головін, Бен-Єддер.

Харків, стадіон "Металіст"

Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo

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футбол
Шахтар
Ліга чемпіонів
склад команд
Монако
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