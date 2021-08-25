"Шахтар" - "Монако": склади команд на матч плей-офф Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Букмекери впевнені, що в груповий раунд Ліги чемпіонів вийде саме "Шахтар". На прохід українців коефіцієнт 1,35. На "Монако" - 3,20.

У першій грі, 17 серпня, "Шахтар" переміг у гостях "Монако" з рахунком 2:1. Переможець протистояння між українським та французьким клубом зіграє на груповому раунді Ліги чемпіонів.

Матч "Шахтар" - "Монако" відбудеться у Харкові та розпочнеться о 22:00. Пряма трансляція відбудеться на медіаплатформі Megogo.

Ліга чемпіонів

Раунд плей-офф. Повторний матч

25 серпня

"Шахтар" (Україна) - "Монако" (Франція)



"Шахтар": П'ятов, Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко, Майкон, Маркос Антоніо, Тете, Алан Патрік, Соломон, Траоре.



Запасні: Шевченко, Кривцов, Степаненко, Дентіньйо, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Фернандо



"Монако": Нюбель, Сідібе, Маріпан, Бадьяшиль, Енріке, Тчуамені, Фофана, Мартінш, Фолланд, Головін, Бен-Єддер.

Харків, стадіон "Металіст"

Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo

Нагадаємо, 17 серпня у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів "Шахтар" переміг "Монако".

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