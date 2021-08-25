"Шахтар" оприлюднив склад на матч Ліги чемпіонів з "Монако"
Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі назвав імена 26 футболістів, які потрапили у заявку на матч раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти французького "Монако"
Про це повідомляє "Шахтар" у twitter.
До заявки українського клубу на вирішальну гру кваліфікації Ліги чемпіонів потрапили 26 футболістів. Зокрема, травмованого основного голкіпера Анатолія Трубіна замінив 18-річний воротар Тимур Пузанков.
У першій грі, 17 серпня, "Шахтар" переміг у гостях "Монако" з рахунком 2:1. Переможець протистояння між українським та французьким клубом зіграє на груповому раунді Ліги чемпіонів.
Матч "Шахтар" - "Монако" відбудеться у Харкові та розпочнеться о 22:00.
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Нагадаємо, 17 серпня у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів "Шахтар" переміг "Монако".
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