"Шахтар" оприлюднив склад на матч Ліги чемпіонів з "Монако"

Про це повідомляє "Шахтар" у twitter.

До заявки українського клубу на вирішальну гру кваліфікації Ліги чемпіонів потрапили 26 футболістів. Зокрема, травмованого основного голкіпера Анатолія Трубіна замінив 18-річний воротар Тимур Пузанков.

У першій грі, 17 серпня, "Шахтар" переміг у гостях "Монако" з рахунком 2:1. Переможець протистояння між українським та французьким клубом зіграє на груповому раунді Ліги чемпіонів.

Матч "Шахтар" - "Монако" відбудеться у Харкові та розпочнеться о 22:00.



Нагадаємо, 17 серпня у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів "Шахтар" переміг "Монако".

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