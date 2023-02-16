Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч відбувся у Варшаві, на стадіоні "Війська Польського", і закінчився перемогою донецького "Шахтаря" з рахунком 2:1.

На 11-й хвилині у штрафному майданчику "Ренна" вдало на добиванні зіграв Дмитро Криськів. 22-річний півзахисник потужним ударом вивів "Шахтар" вперед та забив свій дебютний гол у Лізі Європи.

На останніх секундах першого тайму "Шахтар" зумів подвоїти свою перевагу. Артем Бондаренко реалізував одинадцятиметровий удар.

У другому таймі "Ренну" вдалось скоротити відставання. Карл Токо Екамбі переграв Анатолія Трубіна ударом під праву стійку.

На груповій стадії Ліги Європи "Ренн" змагався у групі B з турецьким "Фенербахче", кіпрським "АЕК Ларнака" та київським "Динамо". Французи посіли друге місце.

Донецький "Шахтар" розпочинав єврокубковий шлях у Лізі чемпіонів, де посів третє місце в групі з мадридським "Реалом", німецьким "Лейпцигом" та шотландським "Селтіком".

Матч-відповідь пройде 23 лютого.

Ліга Європи

1/16 фіналу

16 лютого

"Шахтар" (Україна) - "Ренн" (Франція) 2:1

Голи: Криськів, 11, Бондаренко, 45+1 (пен.) - Токо Екамбі, 59

"Ренн":Манданда, Спенс, Амарі, Белосян, Трюффер, Доку (Салах, 71), Буріжо, Угочукву (Сантамарія, 77), Екамбі (Маєр, 77), Гуїрі (Дуе, 71), Калімуендо (Мелінг, 86).

"Шахтар": Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськів (Петряк, 77), Траоре (Сікан, 77).

Попередження: Степаненко, 40, Михайличенко, 84, Зубков, 85 - Буріжо, 43, Угочукву, 56, Омарі, 85