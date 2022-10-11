"Шахтар" програв "Реалу" в юнацькій Лізі УЄФА

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Варшаві "Шахтар" поступився "Реалу" з рахунком 0:3. Голи забили Сезар Перес, Давід Хіменес та Хулен Герреро.

"Реал" набрав 10 очок та лідирує в групі F. "Шахтар" має 6 пунктів та йде другим. Шотландський "Селтік" з 3 балами - третій, німецький "Лейпциг" - з 1 очком - четвертий.

11 жовтня "Шахтар" зіграє проти "Реала" у Лізі чемпіонів. Матч на стадіоні Війська Польського розпочнеться о 22:00.

Після першого кола групового раунду "Реал" має 9 очок та лідирує в групі F. "Шахтар" з 4 пунктами - другий. У німецького "Лейпцига" 3 бали, у шотландського "Селтіка" - 1.

Юнацька Ліга УЄФА

4-й тур

Група F

11 жовтня

"Шахтар" U19 (Україна) - "Реал" U19 (Іспанія) 0:3

Голи: Перес, 22, Хіменес, 55, Герреро, 86

5 жовтня у 3-му турі Юнацької ліги УЄФА "Шахтар" програв "Реалу" з рахунком 1:6.

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