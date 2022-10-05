Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" програв "Реалу" з розгромним рахунком 1:6. Українські футболісти сьогодні не забивали, м'яч для "гірників" оформив захисник іспанців Хакобо Наверос, який відзначився автоголом.

"Шахтар" набрав за 3 матчі 6 очок та займає другу позицію у квартеті. Лідирує в групі F - "Реал", в іспанського клубу 7 очок. "Лейпциг" має на своєму рахунку 1 пункт, а "Селтік" - 3 бали.

Юнацька Ліга УЄФА

Група F. 3-й тур

5 жовтня

"Реал" U19 (Іспанія) - "Шахтар" U19 (Україна) 6:1

Голи: Браво, 30, Гарсія, 34, 48, Фортуні, 45, Перес, 54, 73 - Наверос, 42 (авт.)

У середу 14 вересня у Варшаві донецький "Шахтар" переміг шотландський "Селтік" у 2-му турі юнацької Ліги УЄФА.

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