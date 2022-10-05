"Шахтар" U19 розгромно програв "Реалу" в юнацькій Лізі УЄФА
У 3-му турі групового етапу юнацької Ліги УЄФА донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" програв "Реалу" з розгромним рахунком 1:6. Українські футболісти сьогодні не забивали, м'яч для "гірників" оформив захисник іспанців Хакобо Наверос, який відзначився автоголом.
"Шахтар" набрав за 3 матчі 6 очок та займає другу позицію у квартеті. Лідирує в групі F - "Реал", в іспанського клубу 7 очок. "Лейпциг" має на своєму рахунку 1 пункт, а "Селтік" - 3 бали.
Юнацька Ліга УЄФА
Група F. 3-й тур
5 жовтня
"Реал" U19 (Іспанія) - "Шахтар" U19 (Україна) 6:1
Голи: Браво, 30, Гарсія, 34, 48, Фортуні, 45, Перес, 54, 73 - Наверос, 42 (авт.)
- У середу 14 вересня у Варшаві донецький "Шахтар" переміг шотландський "Селтік" у 2-му турі юнацької Ліги УЄФА.
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