"Шахтар" переміг "Селтік" у юнацькій Лізі УЄФА
У середу 14 вересня у Варшаві донецький "Шахтар" переміг шотландський "Селтік" у 2-му турі юнацької Ліги УЄФА
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" переграв "Селтік" з рахунком 2:1. Донеччан на 25-й хвилині вивів вперед Олександр Ющенко. Українці збільшили перевагу на 55-й хвилині, коли у власні ворота забив Ділан Корр. Шотландці відповіли лише одним м'ячем у виконанні Адама Брукса.
"Шахтар" переміг "Селтік" з рахунком 2:1, набрав 6 очок та лідирує в групі F. У іспанського "Реала", який сьогодні заграє з "Лейпцигом", 3 бали. Німецький та шотландський клуби поки не набрали жодного пункту.
Юнацька Ліга УЄФА
Група F. 2-й тур
Варшава, Польща
14 вересня
"Шахтар" U19 (Україна) - "Селтік" U19 (Шотландія) 2:1
Голи: Ющенко, 25, Корр, 55 (авт.) - Брукс, 75
- Сьогодні, 14 вересня, о 19:45 "Шахтар" зіграє проти "Селтіка" у 2-му турі Ліги чемпіонів.
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