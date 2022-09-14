"Шахтар" переміг "Селтік" у юнацькій Лізі УЄФА

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" переграв "Селтік" з рахунком 2:1. Донеччан на 25-й хвилині вивів вперед Олександр Ющенко. Українці збільшили перевагу на 55-й хвилині, коли у власні ворота забив Ділан Корр. Шотландці відповіли лише одним м'ячем у виконанні Адама Брукса.

"Шахтар" переміг "Селтік" з рахунком 2:1, набрав 6 очок та лідирує в групі F. У іспанського "Реала", який сьогодні заграє з "Лейпцигом", 3 бали. Німецький та шотландський клуби поки не набрали жодного пункту.

Юнацька Ліга УЄФА

Група F. 2-й тур

Варшава, Польща

14 вересня

"Шахтар" U19 (Україна) - "Селтік" U19 (Шотландія) 2:1

Голи: Ющенко, 25, Корр, 55 (авт.) - Брукс, 75

Сьогодні, 14 вересня, о 19:45 "Шахтар" зіграє проти "Селтіка" у 2-му турі Ліги чемпіонів.

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