"Шахтар" - "Селтік": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14 вересня, донецький "Шахтар" зіграє проти шотландського "Селтіка" у другому турі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Суперниками "Шахтаря" по групі F є німецький "Лейпциг", а також мадридський "Реал" та шотландський "Селтік", які у 1-му турі зіграли 3:0 на користь іспанців.
Українці тиждень тому переграли німецький "Лейпциг" 4:1.
Ліга чемпіонів
2-й тур. Група F
14 вересня
"Шахтар" (Україна) - "Селтік" (Шотландія)
Варшава, стадіон "Войска Польськєго"
Початок о 19:45
Пряма трансляція на Megogo
- 6 вересня у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" впевнено переміг "Лейпциг" у Німеччині.
- Після 1-го туру "Шахтар" очолив турнірну таблицю групи F.
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