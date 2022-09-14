Про це повідомляє Еспресо.TV.

Суперниками "Шахтаря" по групі F є німецький "Лейпциг", а також мадридський "Реал" та шотландський "Селтік", які у 1-му турі зіграли 3:0 на користь іспанців.

Українці тиждень тому переграли німецький "Лейпциг" 4:1.

Ліга чемпіонів

2-й тур. Група F

14 вересня

"Шахтар" (Україна) - "Селтік" (Шотландія)

Варшава, стадіон "Войска Польськєго"

Початок о 19:45

Пряма трансляція на Megogo

6 вересня у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" впевнено переміг "Лейпциг" у Німеччині.

Після 1-го туру "Шахтар" очолив турнірну таблицю групи F.

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