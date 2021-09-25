"Шахтар" розгромив "Верес" та наздогнав "Динамо" в УПЛ
У 9-му турі чемпіонату України "Шахтар" переграв у Києві "Верес"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" вийшов вперед на 22-й хвилині, коли гол у власні ворота забив Роман Мірошник. На перерву команди пішли за рівного рахунку - м'ячем у відповідь відзначився Геннадій Пасіч.
На 55-й хвилині "Шахтар" вивів вперед Тете. Остаточно питання про переможця на 78-й хвилині зняв Марлос, який реалізував пенальті. На 87-й хвилині рахунок до розгромного довів Лассіна Траоре.
"Шахтар" переміг "Верес" 4:1, набрав 22 очка та наздогнав в турнірній таблиці "Динамо", в активі якого теж 22 пункта. Кияни свій матч 9-го туру зіграють сьогодні у Львові проти "Руху".
"Верес" має 11 балів та йде восьмим.
Чемпіонат України
9-й тур
25 вересня
"Шахтар" - "Верес" 4:1
Голи: Мірошник (авт.), Тете, 55, Марлос, 78 (пен.), Траоре, 86 - Пасіч, 30
"Олександрія" - "Маріуполь" 2:1
Голи: Третьяков, 35 (пен.), Кожушко, 85 - Спіровскі, 25
24 вересня
"Колос" - "Ворскла" 0:1
Гол: О. Тіль, 36
- Нагадаємо, 25 вересня у 9-му турі чемпіонату України з футболу "Олександрія" перемогла на своєму полі "Маріуполь".
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