"Олександрія" перемогла "Маріуполь" в УПЛ, результати інших матчів 9-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Маріуполь" на 25-й хвилині вивів вперед Стефан Спіровскі. "Олександрія" зрівняла рахунок на 35-й хвилині - пенальті реалізував Максим Третьяков. Перемогу господарям на 86-й хвилині приніс Олег Кожушко.

"Олександрія" перемогла "Маріуполь" 2:1, набрала 17 очок та вийшла на четверте місце. "Маріуполь" з 4 пунктами залишився 15-м.

Чемпіонат України

9-й тур

25 вересня

"Олександрія" - "Маріуполь" 2:1

Голи: Третьяков, 35 (пен.), Кожушко, 85 - Спіровскі, 25

24 вересня

"Колос" - "Ворскла" 0:1

Гол: О. Тіль, 36

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