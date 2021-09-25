"Олександрія" перемогла "Маріуполь" в УПЛ, результати інших матчів 9-го туру
У 9-му турі чемпіонату України з футболу "Олександрія" перемогла на своєму полі "Маріуполь"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Маріуполь" на 25-й хвилині вивів вперед Стефан Спіровскі. "Олександрія" зрівняла рахунок на 35-й хвилині - пенальті реалізував Максим Третьяков. Перемогу господарям на 86-й хвилині приніс Олег Кожушко.
"Олександрія" перемогла "Маріуполь" 2:1, набрала 17 очок та вийшла на четверте місце. "Маріуполь" з 4 пунктами залишився 15-м.
Чемпіонат України
9-й тур
25 вересня
"Олександрія" - "Маріуполь" 2:1
Голи: Третьяков, 35 (пен.), Кожушко, 85 - Спіровскі, 25
24 вересня
"Колос" - "Ворскла" 0:1
Гол: О. Тіль, 36
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