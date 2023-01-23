"Шахтар" розпочав переговори про трансфер до клубу АПЛ ще одного футболіста
"Шахтар" веде перемовини з англійським "Брайтоном" стосовно продажу захисника Миколи Матвієнка
Про це повідомляє The Athletic.
За даними британського видання, українець зараз перебуває у Лондоні. Між "Шахтарем" та "Брайтоном" тривають переговори. Донецький клуб хоче отримати за футболіста 25 млн євро. Англійці не готові заплатити таку суму. Проте, головний тренер "Брайтона" Роберто де Дзербі наполягає на купівлі українця, з можливостями якого італієць знайомий завдяки роботі в "Шахтарі".
Де Дзербі тренував "гірників" у сезоні 2021/2022. Наразі під його керівництвом "Брайтон" займає в англійській прем'єр-лізі шосте місце.
26-річний Микола Матвієнко у нинішньому сезоні зіграв за "Шахтар" 19 матчів. На його рахунку 54 гри за збірну України.
-
15 січня Михайло Мудрик перейшов з "Шахтаря" до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.52
-
EUR
Купівля 42.33Продаж 43.28
- Актуальне
- Важливе