Про це повідомляє The Athletic.

За даними британського видання, українець зараз перебуває у Лондоні. Між "Шахтарем" та "Брайтоном" тривають переговори. Донецький клуб хоче отримати за футболіста 25 млн євро. Англійці не готові заплатити таку суму. Проте, головний тренер "Брайтона" Роберто де Дзербі наполягає на купівлі українця, з можливостями якого італієць знайомий завдяки роботі в "Шахтарі".

Де Дзербі тренував "гірників" у сезоні 2021/2022. Наразі під його керівництвом "Брайтон" займає в англійській прем'єр-лізі шосте місце.

26-річний Микола Матвієнко у нинішньому сезоні зіграв за "Шахтар" 19 матчів. На його рахунку 54 гри за збірну України.

15 січня Михайло Мудрик перейшов з "Шахтаря" до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом.

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