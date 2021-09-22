"Шахтар" розтрощив "Динамо" у матчі за Суперкубок України

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Донецький "Шахтар" вийшов вперед в середині другого тайму. Лассіна Траоре відзначився після передачі Марлоса. "Гірники" зуміли подвоїти свою перевагу на старті другого тайму, знову забив Траоре.



Гольову крапку в зустрічі поставив Алан Патрік. Бразилець виконав розкішний удар у дев'ятку та зробив рахунок розгромним - 3:0.

За Суперкубок традиційно змагаються чемпіон країни та володар кубка. Оскільки обидва титули минулого сезону здобуло "Динамо", то суперником киян, за регламентом, став срібний призер УПЛ - "Шахтар".



Суперкубок України був заснований у 2004-му році. "Динамо" 9 разів вигравало цей трофей, тепер у "Шахтаря" теж 9 кубків. Також за трофей змагались одеський "Чорноморець" (2013 рік), полтавська "Ворскла" (2009 рік), донецький "Металург" (2012 рік) і сімферопольська "Таврія" (2012 рік), проте жодна з цих команд не змогла виграти Суперкубок.

Суперкубок України

22 вересня

"Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ) 3:0



Голи: Траоре, 30, 54, Патрік, 61



"Шахтар": П'ятов – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі (Соломон, 67) – Степаненко (Антоніо, 78), Майкон – Марлос (Кривцов, 67), Патрік, Педрінью (Конопля, 88) – Траоре (Сікан, 78).



"Динамо": Бойко – Кендзьора (Караваєв, 67), Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук (Андрієвський, 66), Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена (Вітіньйо, 70) – Супряга (Гармаш, 66).