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OPINION

Шамани брехати не будуть. Взяли гроші й обіцяли холодну зиму

Сергій Фурса
13 жовтня, 2022 четвер
18:24
Погляд Сергій Фурса

Чому радники брешуть Путіну? Тому що вони знають, що він хоче це почути, що слухатиме тільки такі новини

Міллер (голова Газпрому.Ред.): "Під час зимового піка холодів можуть замерзнути цілі міста Європи".

Залишилось додати "Просто подивіться відео Газпрому, там все видно на прикладі замороженого Красноярська".

Захарова (директорка Департаменту інформації і преси МЗС РФ.Ред.) заявила, що в ЄС більше не миються, не перуть одяг, не заправляють машини та не роздягаються вдома.

Колись вже було: "чорні в Америці недоїдають".

Це вже схоже на якийсь самотренінг. Можна, звісно, вважати це пропагандою для внутрішнього споживача. Як фото повітряних тривог в Україні, які російські політики зараз публікують у своїх соцмережах, доводячи велич Росії. Якби не одне "але". Вони приймають рішення на підставі віри, що "зима холодна, темна і повна жахів".

Усе це нагадує ситуацію, коли перед війною генерали ФСБ, що сидять на потоках грошей, казали Путіну, що його всі чекають в Україні. Бо вони знали, що він хоче це почути. В результаті Путін вирішив вдертися і помилився.

Це ситуація, яку описує Байден, називаючи Путіна "раціональним гравцем".

Що, тепер до Путіна метеорологів привезли? Чи вони з Шойгу зустрічаються з шаманами й обіцяють йому холодну зиму організувати в Європі. І Путін їм вірить.

І наказує підірвати Північний потік, вважаючи, що це точно злякає Європу, і вона ще запустить Північний потік 2, боячись холоду. Ріже власні газові доходи, запроваджує самоембарго і гадає, що це змусить Європу прогнутися. Адже попереду холодна зима і вони точно не витримають. Він знову приймає рішення, щиро вірячи, що Європа вже похитнулася і треба тільки дмухнути, щоб картковий будиночок розвалився. Варто організувати пару мітингів в Європі й вони відступлять. Треба всіх лякати ядерною війною і вони задкуватимуть.

Чому? Бо саме таких радників він зараз слухає. Вони приходять і кажуть йому, що ЄС майже вмер. Чому саме вони йому це кажуть? Тому що вони знають, що він хоче це почути, слухатиме тільки такі новини. Тим більше, що люди в Німеччині та Британії, Швеції та Франції завжди поводили себе дуже економно, а вдома у Швейцарії температура завжди була нижчою, ніж у квартирах киян чи московитів.

Доступ до "тіла" забезпечує потік готівки. Йому скажуть те, що навіть не є брехнею. Просто ним штучно маніпулюють. Замкнене коло забезпечує помилкові рішення, постійно погіршуючи позиції Путіна.

Газові ігри ведуть до дефіциту бюджету в Росії вже зараз, ще до нафтових санкцій. І ядерний шантаж, хоч і впливає на вразливих людей на кшталт Ілона Маска, але лише посилює позицію колективного Заходу. Бо ніхто не хоче миритися з постійним ядерним кривдником.

А десь у куточку сидить Грета Тунберґ і дивується, як у 2022 році когось може очікувати рекордно холодна зима в Європі? Та ж саме про таку зиму говорить Міллер. Але шамани, зрештою, брехати не будуть. Бо взяли гроші та обіцяли, що зима буде дуже холодною.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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