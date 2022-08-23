Ще 10 тисяч українців зможуть отримати допомогу від міжнародної організації

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Мінсоцполітики та відокремлений підрозділ Міжнародної Федерації HANDICAP (Handicap International) підписали меморандум про співпрацю. За умовами меморандуму 10 000 внутрішньо переміщених осіб та осіб без статусу ВПО зможуть отримати прямі грошові виплати у розмірі 2220 грн. на місяць на особу протягом трьох місяців (з потенційним продовженням залежно від потреби).

За даними Мінсоцполітики, партнери важливість платформи єДопомога, яка дозволяє верифікувати дані людей в потребі та уникнути дублювання, щоб якомога більша кількість українців отримала допомогу.