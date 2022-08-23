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Ще 10 тисяч українців зможуть отримати допомогу від міжнародної організації

23 серпня, 2022 вiвторок
16:34
Суспільство єДопомога

Організація Handicap International зможе надати фінансову допомогу 10 тисячам людей, що постраждали від бойових дій на території України

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Мінсоцполітики та відокремлений підрозділ Міжнародної Федерації HANDICAP (Handicap International) підписали меморандум про співпрацю. За умовами меморандуму 10 000  внутрішньо переміщених осіб та осіб без статусу ВПО зможуть отримати прямі грошові виплати у розмірі 2220 грн. на місяць на особу протягом трьох місяців (з потенційним продовженням залежно від потреби).

За даними Мінсоцполітики, партнери важливість платформи єДопомога, яка дозволяє верифікувати дані людей в потребі та уникнути дублювання, щоб якомога більша кількість українців отримала допомогу.

  • 23 серпня в Офісі Генпрокурора повідомили про затримання шахраїв, які обкрадали українців під виглядом оформлення єДопомоги. Відомо про 150 потерпілих.
  • Міністерство соціальної політики оприлюднило перелік міжнародних організацій, які виплачують фінансову допомогу соціально незахищеним українцям.

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