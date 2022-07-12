Ще $1,7 млрд грантової допомоги США надійшли до українського бюджету - Шмигаль
Грантова допомога США у розмірі $1,7 млрд надійшла до українського держбюджету, це вже другий грант США за два тижні
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у твіттер.
"$1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшли до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та USAID. Це вже другий грант США за останні два тижні, загалом сума допомоги становить $3 млрд", - написав Шмигаль у твіттері.
- Нагадаємо, держбюджет України лише на третину поповнюється з власних джерел, решта – від міжнародних донорів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.57
Купівля 35.57Продаж 36.59
-
EUR
Купівля 35.62Продаж 36.91
- Актуальне
- Важливе