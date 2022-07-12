Ще $1,7 млрд грантової допомоги США надійшли до українського бюджету - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у твіттер.

"$1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшли до українського бюджету від Цільового фонду Світового банку та USAID. Це вже другий грант США за останні два тижні, загалом сума допомоги становить $3 млрд", - написав Шмигаль у твіттері.

Нагадаємо, держбюджет України лише на третину поповнюється з власних джерел, решта – від міжнародних донорів.

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